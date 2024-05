MotoGP | Acosta punta su Martin ufficiale Ducati e non teme Marc Marquez in KTM

MotoGP – Pedro Acosta dopo il sesto posto nella gara Sprint del Gran Premio di Francia, è caduto domenica, nel tentativo di sorpassare Aleix Espargarò.

Il rookie della KTM a fine gara ha ammesso che avrebbe potuto lottare per la vittoria senza quella caduta, ed ha parlato anche del mercato piloti Ducati, che coinvolge indirettamente anche la KTM.

I vertici di Borgo Panigale dovranno decidere chi affiancare al confermato Pecco Bagnaia e in lizza oltre ad Enea Bastianini (per lui sarebbe una conferma, ndr) ci sono gli spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez.

Acosta punterebbe dritto su Martin e non vede come un pericolo il possibile arrivo di Marc Marquez in KTM. Ecco cosa ha detto a tal proposito lo squalo di Mazarrón .

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Per la prima volta durante il fine settimana, è stata la prima volta che ho avuto la moto pronta per vincere. Nel warm up abbiamo fatto un cambio di set-up a causa del problema di vibrazioni e mi sentivo forte, purtroppo sono caduto e mi dispiace. Di Giannantonio e Aleix (Espargarò) stavano lottando tra loro ed erano sul lato destro della pista. Sembra che abbiano frenato troppo presto, fatto sta che per non colpire Espargarò ho dovuto frenare più forte del dovuto e sono finito a terra. Alla fine è quello che è successo, è un peccato.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Mercato Ducati GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Penso che la scelta sia facile. Se dipendesse da me, sceglierei un pilota che è primo nel Mondiale con 40 punti (Martin in Ducati) – su Marquez in KTM ha aggiunto – Non credo arrivi, anche perché Brad Binder ha un contratto per il prossimo anno. Forse è una possibilità, visto che se ne parla tanto, ma sono tranquillo.”