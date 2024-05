MotoGP | Martin: “Il mio sogno è andare in Ducati Factory”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin, reduce dall’hat-trick di Le Mans, pole, vittoria sabato nella gara Sprint e domenica nella gara “lunga”, è stato ospite negli studi di Sky Sport martedì 14 maggio.

“Martinator” ha risposto a domande sul presente e sul suo futuro, con il #89 che vorrebbe vestirsi di “Rosso” ufficiale al fianco di Pecco Bagnaia.

In lizza per quel posto anche Marc Marquez ed Enea Bastianini (per la “Bestia” sarebbe una conferma, visto che è già il team-mate di Bagnaia, ndr).

Ricordiamo che dopo cinque gare il #89 del Pramac Racing guida la classifica con 129 punti contro i 91 di Bagnaia e gli 89 di Marc Marquez ed Enea Bastianini.

Dichiarazioni Jorge Martin Sky Sport 24 Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Stiamo facendo qualcosa di incredibile con il team, ma al momento non penso alla vittoria finale perché manca moltissimo. Rispetto agli anni precedenti mantengo di più la calma. Le voci sul futuro? Per me non è pressione, quella ce l’avevo quando ero rookie e rischiavo di rimanere senza sella. Il mio sogno è andare in Ducati Factory e vincere con loro. Rispetto e ammirazione per Bagnaia. Abbiamo avuto un po’ di problemi con qualche vibrazione nelle prime gare, ma finalmente in Francia ho ritrovato le sensazioni dell’anno scorso. Ora conosco la moto e so dove si può arrivare, lavorando più sui dettagli e non sui problemi. Penso che questo sia stato il punto di svolta della stagione.”

Dichiarazioni Jorge Martin Sky Sport 24 Lotta Titolo MotoGP 2024

“Manca ancora moltissimo, adesso non ci penso. Do sempre il 100%, a volte sono più forte e altre meno. Il mio obiettivo è sempre fare il massimo. Voglio sfruttare ogni momento e divertirmi, non pensare solo alla vittoria finale. Se a fine anno ci sarà la possibilità ovviamente proverò a vincere il mondiale, ma ora non ci penso. Non sono stato mai forte a inizio anno, non so perché. Ho sempre avuto bisogno di un po’ di tempo per prendere il ritmo con la moto. In questo campionato mi sono concentrato molto su questo aspetto e ho lavorato molto mentalmente. Ora l’importante è proseguire così, ma penso che sia come pilota che come persona ho fatto un bello step in avanti.”

Dichiarazioni Jorge Martin Sky Sport 24 Futuro

“Questa per me non è pressione. La pressione l’avevo quando ero un rookie e se non vincevo rischiamvo di perdere la posisbilità di guidare una moto. Diciamo che ho fatto un bell’allenamento in passato… Certo, mi piacerebbe aver già chiaro il mio futuro, ma alla fine le cose buone hanno bisogno di tempo e si deve aspettare un po’.Penso che manca poco, si dovrebbe decidere tutto entro queste due gare. Ma non penso che per me cambierà molto: a Barcellona o al Mugello vedrete sempre lo stesso pilota in pista.”

Dichiarazioni Jorge Martin Sky Sport 24 Lotta con Pecco Bagnaia e Marc Marquez MotoGP 2024

“Sto lottando con campioni incredibili: Marquez 8 titoli mondiali, Pecco 3. Vincere contro questi piloti è bellissimo e anche per il futuro mi stimola. Non penso che io debba dimostrare niente, perché l’ho già fatto. Ora corro per me e per ottenere risultati. Credo che tutti i piloti vogliano arrivare in un team factory e penso che per me sia il momento giusto per farlo. Sarebbe un po’ come un cerchio che si chiude.”

Dichiarazioni Jorge Martin Possibile Titolo con Pramac Racing Sky Sport 24 Futuro

“Sarebbe coronare il sogno di una vita mio e della mia famiglia e poi sarebbe scrivere la storia perché non lo ha mai vinto nessuno con un team satellite. Sarebbe incredibile, per Paolo e per tutta la squadra di cui sono orgogliosissimo. Mi hanno dato l’opportunità e quella fiducia che mi serviva nel 2021. Penso che questo ciclo sia finito e ora devo guardare avanti: il mio sogno è andare in Ducati ufficiale e vincere con loro. Speriamo che succeda.”

