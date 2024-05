MotoGP | Gp Le Mans Gara, Espargarò: “È stata una gara movimentata”

MotoGP Gp Francia Le Mans Aprilia Racing – Aleix Espargaró ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024, in nona posizione.

Scattato bene dalla seconda fila, Espargaró ha inizialmente difeso la terza posizione nella prima parte di gara. Al dodicesimo giro, un contatto con un altro pilota lo ha fatto retrocedere fino all’ottava posizione. Nonostante ciò, Aleix ha lottato per la sesta posizione fino all’ultimo giro quando, a seguito di un’entrata aggressiva di un altro pilota, ha dovuto scalare fino alla nona posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargaró Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“Sono partito bene, la moto poteva permettermi di fare almeno la top cinque, ma non mi sono trovato bene a livello di grip. È stata una gara movimentata, tra i contatti che mi hanno fatto andare lungo e il tempo perso tentando i sorpassi. Non sono stato costante come mi piacerebbe, ma comunque resto positivo, soprattutto in vista di Montmeló che sarà fondamentale.”

