MotoGP | Gp Le Mans Gara, Vinales: “Con questo quinto posto dobbiamo solo essere felici”

MotoGP Gp Francia Le Mans Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024, in quinta posizione.

I primi giri della gara sono stati complicati per Viñales che, partito bene, è andato lungo alla prima staccata retrocedendo fino alla quinta posizione. Maverick è riuscito comunque a risalire fino al terzo posto, dovendo però cedere due posizioni nel finale di gara.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“È stata una gara dura ma ho cercato di dare il massimo. Con questo quinto posto dobbiamo solo essere felici. In un week-end in cui non abbiamo trovato il feeling giusto, ottenere un terzo nella sprint e un quinto posto in gara è un risultato positivo. Questa è la continuità che cerchiamo, dobbiamo continuare a crederci e a lavorare come fatto fino ad ora.”

