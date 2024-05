MotoGP | GP Le Mans Gara, Rins: “Per me è stata veramente dura”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024, in 15esima posizione.

Lo spagnolo ha arrancato per tutto il corso della gara occupando per gran parte del tempo l’ultima posizione.

Dichiarazioni Alex Rins Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Una rapida panoramica della Gara: per me è stata veramente dura. Ho faticato molto fin dall’inizio per superare i piloti che avevo davanti. Questo era il problema principale. Alla partenza l’impennata anteriore era un po’ alta e ho perso alcune posizioni. Poi, giro dopo giro, sono rimasto bloccato dietro Marini. Non sono riuscito a superarlo; Ero bloccato lì. Quando guidavo da solo, sono riuscito a superarlo e a gestire meglio il mio ritmo nonostante i problemi che abbiamo avuto questo fine settimana, girando in 1’32 basso. Questo fine settimana si trattava di comprendere meglio e acquisire informazioni. Non credo che abbiamo fatto un passo avanti giorno dopo giorno. Ora resetteremo e saliremo di nuovo in moto per due giorni per un importante test privato, e vedremo se possiamo migliorare.

