SBK | Gp Cremona FP1: su pista umida doppietta dei fratelli Lowes, Sam precede Alex

SBK Gp Italia FP1 – Sam Lowes è stato il più veloce nella prima sessione di libere del Gran Premio di Italia, in programma a Cremona.

Il turno di è svolto in condizioni di pista difficili, con alcuni tratti ancora molto umidi dopo le piogge dei giorni scorsi. Solo 11 piloti hanno fatto registrare giri cronometrarti.

Il pilota britannico in sella alla Ducati V4 del team Marc VdS, ha fermato il crono sul 1:36.007 precedendo il fratello Alex Lowes in sella alla Kawasaki e Michael Rinaldi sulla Ducati del team Motocorsa.

Quarto tempo per Andrea Locatelli che precede Alvaro Bautista e Markus Reiterberger, in pista dell’infortunato Toprak Razgatlioglu. Settimo tempo per Niccolò Canepa, che sostuisce Jonatha Rea infortunatosi in francia e Bradley Ray. Marvin Fritz e Thomas Bridewell completa la top ten.

Tempi FP1 Gp Italia Superbike 2024

1 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1'36.007 12 2 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'37.765 +1.758 1 3 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'38.941 +2.934 5 4 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'39.165 +3.158 2 5 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'39.625 +3.618 14 6 REITERBERGER Markus BMW M 1000 RR 1'41.346 +5.339 11 7 CANEPA Niccolo Yamaha YZF R1 1'41.801 +5.794 15 8 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'41.861 +5.854 13 9 FRITZ Marvin Yamaha YZF R1 1'42.537 +6.530 15 10 BRIDEWELL Thomas Honda CBR1000 RR-R 1'42.668 +6.661 7 11 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 1'45.897 +9.890 16

