MotoGP | Gp Misano 2 Prove Libere 1: Marc Marquez in testa, bene Morbidelli e Bagnaia

MotoGP Gp Emilia Romagna Misano Prove Libere 1 – Grande battaglia nella prima sessione di prove libere della classe MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Ad inizio sessione pochissimi piloti erano scesi in pista visto l’asfalto umido, ma con la pista che è andata via via asciugandosi tutti e 22 i piloti hanno potuto utilizzare pneumatici slick.

Il più veloce è stato Marc Marquez, già vincitore del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini corso due settimane fa. Il pilota del Gresini Racing ha fermato il cronometro sul tempo di 1:32.082, crono che gli ha permesso di precedere di soli 0.063s il connazionale Jorge Martin, a sua volta davanti al proprio team-mate, Franco Morbidelli, terzo a 0.186s dalla vetta.

Il due volte iridato della MotoGP Pecco Bagnaia è quarto staccato dal vertice di 0.291s e davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e alla seconda Ducati Gresini, quella di Alex Marquez.

In Top Ten anche il rookie KTM Pedro Acosta, settimo in sella alla RC16 del Team GASGAS, Brad Binder (KTM Factory), Fabio Quartararo con l’unica moto giapponese in Top Ten, la Yamaha e Jack Miller (KTM Factory).

Enea Bastianini in sella alla seconda Ducati Factory del Team interno ha chiuso 12esimo, davanti alle Aprilia di Aleix Espargarò (Team Factory) e Raul Fernandez (Trackhouse Racing).

Fabio di Giannantonio in sella alla Ducati GP 23 del VR46 Racing Team ha chiuso 16esimo, davanti alla migliore delle Honda, la RC213V del pesarese Luca Marini. Il #10 ha preceduto i compagni di marca Johann Zarco (LCR), Takaaki Nakagami (LCR) e Joan Mir (team-mate di Marini).

Solamente 21esimo Marco Bezzecchi con la seconda Ducati del VR46 Racing Team. Da sottolineare come la Ducati abbia voluto ricordare Luca Salvadori,tragicamente scomparso in un incidente nell’International Road Racing Championship (IRRC).

Il bellissimo omaggio del team Ducati Lenovo a Luca Salvadori#CiaoLuca pic.twitter.com/8i3eBZtf5H — MotoGrandPrix (@motograndprixit) September 20, 2024

