Moto2 | Gp Misano 2 Prove Libere: Lopez davanti ad Arbolino

Moto2 GP Emilia Romagna Misano Prove Libere – I piloti della classe Moto2, così come quelli della classe Moto3 sono scesi in pista a Misano (teatro del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2024) con pneumatici rain, vista la pioggia caduta ieri e nella notte.

Solo nei minuti finali qualche pilota ha azzardato le slick e ad aggiudicarsi il miglior tempo è stato Alonso Lopez che in sella Boscoscuro del Team SpeedUp ha fatto segnare il best-lap di 1:39.682. Alle spalle dello spagnolo il nostro Tony Arbolino, che in sella alla Kalex del Marc VDS Racing Team ha girato a 0.115s dalla vetta.

Terzo e quarto tempo per Manuel Gonzalez (Gresini Racing) e Somkiat Chantra (Team Asia), seguiti da Jake Dixon (Aspar), Diogo Moreira (Italtrans), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) e Deniz Oncu (Red Bull Ajo). Chiudono la Top Ten Albert Arenas (Gresini Racing) e Ayumu Sasaki (VR46 Master Camp Team).

Celestino Vietti in sella alla Kalex del Team Red Bull Ajo ha chiuso 14esimo, mentre Dennis Foggia (Italtrans) e la wild card Matteo Ferrari (Gresini Racing) hanno chiuso in 23esima e 24esima posizione.

Hanno preferito non scendere in pista per non prendere rischi inutili Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), Filip Salac (Marc VDS Racing Team), Darryn Binder (Intact GP) e il leader della classifica iridata Ai Ogura (MT Helmets – MSI).

