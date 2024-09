SBK | Gp Cremona Day 1, Bulega: “Non posso dire di essere particolarmente soddisfatto”

Superbike Italia Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Italia a Cremona con il terzo tempo.

Con la pista ancora molto umida dopo la pioggia caduta la notte, Bulega preferisce rimanere ai box (così come molti altri piloti) durante le FP1 e concentrare il lavoro nelle FP2 con pista asciutta.

Per il pilota italiano 24 giri completati ed il terzo tempo finale di 1’29.836 a 151 millesimi di secondo da Lowes (Kawasaki).

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Italia Superbike 2024

“Non posso dire di essere particolarmente soddisfatto per come sono andate le cose oggi dato che ho fatto un po’ di fatica a trovare un buon feeling. Sicuramente dovrò adattare il mio stile di guida a questa pista ma sono certo che anche grazie al lavoro del team potremo fare domani un significativo passo in avanti”.

