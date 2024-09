MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Morbidelli: “Purtroppo oggi non avevo feeling”

MotoGP GP Emilia Romagna Misano Ducati Pramac – Franco Morbidelli ha faticato più del previsto nel Day 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Non tanto in termini di risultati, visto che era terzo nella sessione mattutina e sesto in quella pomeridiana (tempo che gli ha permesso l’accesso diretto im Q2, ndr) quanto nel feeling con la sua Ducati Desmosedici GP 24. Più volte ha rischiato di perdere l’anteriore, ecco cosa ha detto l’italo-brasiliano.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Purtroppo oggi non avevo feeling, anche se come risultati stamattina eravamo terzi e oggi pomeriggio sesti. Le condizioni della pista erano difficili, soprattutto in frenata, non mi sentivo in grado di girare forte in modo confortevole, per quanto confortevole possa essere girare forte con una MotoGP. Non è stato facile gestire la situazione, ho sempre faticato e ci sono state tante cadute, non ero il solo ad avere poco grip. Ho faticato tanto alle curve 6 e 15, l’anteriore si è chiuso molte volte. Solo nel finale con le gomme nuove sono riuscito a fare un buon tempo sul giro e ad andare direttamente in Q2. Adesso con la squadra analizzeremo i dati per migliorare sia in ottica qualifica che gara.”

Foto: Valter Magatti

