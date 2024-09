MotoGP | Gp Misano 2 Day 1, Acosta: “Sono contento della nostra giornata”

MotoGP Gp Misano KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano, con il nono tempo.

Ottimo avvio per lo spagnolo, nonostante una caduta pomeridiana. Acosta ha migliorato il suo ritmo, concludendo la giornata con un promettente tempo di 1’30.991, guadagnandosi un posto diretto in Q2. Con aggiornamenti aerodinamici sulla sua RC16, Acosta ha mostrato miglioramenti significativi.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Sono contento della nostra giornata, anche se avere solo una sessione asciutta è stato complicato, ma il nostro obiettivo era andare in Q2 e lo abbiamo raggiunto. Ciò ci consentirà domani mattina di concentrarci un po’ di più sul set up della moto per essere un po’ più competitivi. Il ritmo è stato buono e costante oggi, quindi vediamo dove possiamo arrivare in griglia domani.”

