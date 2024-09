SBK | Gp Cremona, Bautista: “Bello poter tornare subito in sella”

Superbike Italia Ducati – Alvaro Bautista sarà regolarmente in pista domani mattina per le prime prove libere dell’Italian Round che andrà in scena al Cremona Circuit.

Dopo la brutta caduta in Superpole Race a Magny-Cours ed il conseguente problema al costato che lo ha costretto a saltare Gara-2, il pilota spagnolo è stato visitato questa mattina dallo staff medico che lo ha dichiarato “Fit to Race” con un ulteriore check domani dopo le FP1.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia Superbike 2024

“Sono felice di essere a Cremona ed avere la possibilità di scendere in pista. E’ chiaro che sarà necessario fare un nuovo check domani e capire quali siano le mie condizioni ma per il momento è bello poter tornare subito in sella dopo quel brutto crash. Il campionato? E’ chiaro che in termini numerici siamo ancora in corsa per il titolo ma in questo momento penso soltanto a capire quali siano le mie potenzialità e a cercare di fare miglioramenti sessione dopo sessione”.

