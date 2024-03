SBK | Gp Barcellona Gara 1, Lowes: “Abbiamo fatto un buon lavoro”

SBK Gp Barcellona Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Barcellona, second tappa del mondiale 2024, in sesta posizione.

Nonostante le sfide incontrate a causa del basso grip e delle curve lunghe, Lowes riflette positivamente sul lavoro svolto e sull’abilità nel gestire le difficoltà. Con il ritmo competitivo e la determinazione a migliorare ulteriormente, il pilota britannico guarda con ottimismo alla prossima gara, con l’obiettivo di avvicinarsi alla lotta per il podio nella gara di casa della squadra.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Barcellona Superbike

“È stata una giornata solida per noi. Sapevamo dalle nostre esperienze nei test recenti e durante le prove libere di venerdì che stiamo facendo un po’ fatica qui. Il basso grip e le curve lunghe sembrano essere difficili per noi. Ma abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo gestito bene il grip che avevamo. Il nostro ritmo era ok e sono sicuro che potremo migliorare un po’ per domani. In generale, prenderemo in considerazione i primi sei oggi e vedremo cosa possiamo fare domani. Sarebbe bello essere più vicini alla lotta per il podio nella gara di casa della squadra”.

