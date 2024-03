SBK | Gp Barcellona Gara 1, Bassani: “Gara difficile”

SBK Gp Barcellona Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024, in decima posizione.

In un contesto caratterizzato dalla necessità di gestire le risorse e mantenere la stabilità durante la corsa, Bassani mostra una maturità e una determinazione sorprendenti nel perseguire il miglior risultato possibile. Sebbene la gara sia stata priva di momenti emozionanti, l’obiettivo principale era concludere in buone condizioni, preparandosi per le sfide future. Guardando al giorno successivo con determinazione, Bassani si concentra sull’obiettivo di ottenere una posizione favorevole nella Superpole Race, che potrebbe aprire la strada a una performance più solida nella Gara Due.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Barcellona Superbike

“È stata una gara difficile oggi perché abbiamo dovuto gestire le cose durante la gara e non abbiamo mai spinto. Era importante arrivare in buone condizioni a fine gara. Non è molto divertente fare una gara del genere, ma in questo momento siamo a quel punto. Adesso dobbiamo cercare di migliorare, soprattutto nella prima parte di gara. Domani vedremo se riusciremo a finire tra i primi dieci nella Superpole Race, il che ci aiuterà a fare una buona Gara Due”.

