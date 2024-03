SBK | Gp Barcellona Gara 1, Bautista: “Contento per il podio ma ancora non sento di avere il feeling”

SBK Gp Barcellona Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024, in terza posizione.

Alvaro Bautista deve fare i conti prima con una qualifica non incisiva (P11) poi con una penalizzazione di tre posizioni. Il Campione del Mondo in carica, però, è protagonista di una rimonta fantastica che gli consente di conquistare il podio (P3) e la terza posizione nella classifica mondiale a pari merito con Razgatlioglu.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Barcellona Superbike

“E’ stato molto difficile riuscire a tornare nel gruppo di testa partendo dalla quattordicesima posizione. E sinceramente non comprendo bene le motivazioni della penalizzazione perché durante la qualifica la mia velocità bassa non ha creato problemi a nessun altro pilota. Sono contento per questo podio ma ancora non sento di avere il miglior feeling con la mia moto. Dobbiamo solo continuare a lavorare per migliorarci”.

