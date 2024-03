SBK | Gp Barcellona Gara 1, Locatelli: “Non ce la siamo cavata poi così male”

SBK Test Barcellona Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del Mondiale 2024, in quinta posizione.

Con determinazione e umiltà, Locatelli riflette sul risultato ottenuto, mostrando una voglia ardente di migliorare e competere per posizioni più alte nella prossima corsa. Attraverso una valutazione accurata delle prestazioni e dei punti critici, il pilota italiano sottolinea l’importanza di trovare soluzioni per migliorare la gestione delle gomme e aumentare la competitività in pista.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Barcellona Superbike

“Beh, è ​​stata sicuramente una gara difficile oggi, ma penso che alla fine non ce la siamo cavata poi così male. Siamo arrivati ​​tra i primi cinque, ma non sono abbastanza contento quindi vediamo dove possiamo migliorare e proveremo a spingere forte domani per recuperare alcune posizioni e provare a salire sul podio. Non è poi così lontano, se magari riusciamo a trovare qualcosa potremo lottare ancora per il podio. Oggi è stato difficile gestire sia la gomma anteriore che quella posteriore, dobbiamo capire su cosa possiamo lavorare e cosa possiamo fare per cercare di essere veloci a fine gara”.

