SBK | Gp Barcellona Gara 1, Rea: “Ho fritto la frizione in partenza”

SBK Test Barcellona Yamaha – Jonathan Rea non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Barcellona.

Dopo i progressi incoraggianti durante i test e le prove libere, Rea aveva sperato in un risultato di rilievo nella Gara 1. Tuttavia, una partenza sfortunata ha compromesso le sue possibilità di successo, con la frizione che lo ha tradito già al primo giro. Pur con il cuore pesante per il risultato deludente, Rea rimane determinato a voltare pagina e concentrarsi sulla Superpole Race di domani, consapevole dell’importanza di garantirsi una buona posizione in griglia per Gara 2.

Dichiarazioni Jonathan Rea Test Barcellona Superbike

“Dopo il successo del test a bordo della R1 qui la scorsa settimana, e dopo aver fatto progressi significativi durante le prove libere di ieri, ero abbastanza fiducioso di lottare per un buon risultato in gara oggi. Le qualifiche non sono andate proprio secondo i piani, ma i run più lunghi di ieri in cui ci siamo concentrati sulla conservazione delle gomme per la gara hanno fatto sì che oggi fosse possibile ottenere un ottimo risultato. Purtroppo ho fritto la frizione in partenza e non sono riuscito nemmeno a completare un giro. Mi dispiace per la squadra, che ha lavorato incredibilmente duramente prima di questa gara, salvo poi concluderla al primo giro. Ma ora ci lasceremo alle spalle tutto questo e ci concentreremo su domani, dove avremo bisogno di una buona prestazione nella Superpole Race per assicurarci una buona posizione in griglia per Gara 2”.

