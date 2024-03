MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Marc Marquez: “Mi sto divertendo”

MotoGP Ducati Gresini – E’ un Marc Marquez soddisfatto quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio del Portogallo.

L’otto volte iridato che partiva dalla terza fila visto l’errore commesso in qualifica, è stato autore di una buona partenza e poi ha guidato al meglio la Ducati Desmosedici GP 23 del Gresini Racing, chiudendo secondo dopo un sorpasso magistrale su Jorge Martin.

Domani nella gara lunga cercherà di bissare il risultato anche se non sarà facile vista l’agguerrita concorrenza. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Portogallo MotoGP 2024

“Lottare con Martin è un piacere perché lui sta guidando la Ducati molto forte ed è in forma. Ho attaccato alla 5 ma questo lo puoi fare quando hai la velocità e piano piano sto prendendo la confidenza con questa Ducati. Mi sto divertendo questo weekend, vediamo domani ma la velocità e la grinta in questo weekend è un’altra, è vero che sono contento per la Sprint Race ma ho fatto un grande errore in qualifica, non per andare troppo forte ma ho sbagliato perché ho messo l’abbassatore troppo presto. Quando sono entrato in quella curva si è abbassato dietro e l’ho persa davanti. Sono errori che penalizzano tanto per la gara perché parti indietro. Fortunatamente sono caduto ieri nello stesso punto dove ho rischiato di cadere oggi alla 5 ma sono reazioni della moto che ancora devo capire bene come sistemarla e di arrivare a quel punto. Abbiamo fatto un cambiamento in questo weekend, nelle curve strette mi sento meglio, più simile al mio stile di guida che si è creato guidando la Honda per undici anni. Nelle curve veloci perdo troppo, all’ultima curva faccio fatica.”

