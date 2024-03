SBK | Gp Barcellona Gara 1, Bulega: “Non posso direi di essere molto contento”

SBK Gp Barcellona Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024, in seconda posizione.

Nicolò Bulega prende il comando della gara al sesto giro e costruisce un vantaggio molto ampio ma negli ultimi tre giri deve fare i conti con l’improvviso drop della gomma posteriore e viene superato da Razgatlioglu (BMW) chiudendo con un secondo posto che gli regala comunque la provvisoria leadership nella classifica del Campionato del Mondo Superbike.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Barcellona Superbike

“Non posso direi di essere molto contento perché sono stato primo con grande vantaggio fino all’ultimo giro. Purtroppo nella parte finale della gara non ho più avuto grip sul posteriore e questo non mi ha permesso di gestire il vantaggio che avevo costruito. D’altro canto, però, questa è una esperienza importante che mi potrà sicuramente servire in futuro. Ho imparato qualcosa oggi e domani cercherò di fare meglio”.

