MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Bastianini: “Ho fatto un errore un po’ banale”

GP Portogallo MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in sesta posizione.

La partenza non perfetta dalla pole è costata qualche posizione a Bastianini, che ha sofferto nei primi giri di gara salvo poi trovare un passo costante, che non gli ha però permesso di rientrare nella battaglia per il podio. Il #23 ha chiuso sesto al traguardo, a poco più di due decimi dal compagno di squadra.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Portogallo MotoGP 2024

“Ho fatto un errore un po’ banale, ho inserito l’hole shot per poi toglierlo pensando di non averlo ancora messo. È davvero un peccato, perché credo che avrei potuto fare meglio. Nei primi giri ho stressato molto la gomma anteriore nel tentativo di sorpassare e recuperare posizioni quindi diciamo che ho giocato male le mie carte e non sono riusNei primi giri ho stressato molto la gomma anteriorecito ad esprimere il mio potenziale. Domani le cose andranno diversamente e cercherò di sfruttare al meglio la pole position”.

