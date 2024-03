SBK | Gp Barcellona Gara1, Razgatlıoglu: “Sono davvero contento e ringrazio il mio team”

SBK Gp Barcellona BMW – Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 1 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del Mondiale 2024, con il terzo tempo nella classifica combinata dei tempi.

La vittoria assume un significato speciale per Razgatlioglu, che realizza il suo sogno di trionfare in Catalogna, su un circuito dove non aveva mai vinto prima. Attraverso una strategia tattica e una guida coraggiosa, Razgatlioglu ha superato gli avversari nei momenti cruciali della gara, mostrando una determinazione straordinaria e un’abilità tattica impeccabile.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Barcellona Superbike

“Sono davvero contento e ringrazio il mio team. Ogni giorno fanno un lavoro incredibile e lavorano davvero intensamente. Stiamo vincendo. Per me è importante dato che su questo circuito non ho mai vinto. Era il mio sogno e alla fine abbiamo vinto in Catalogna. Per me è incredibile. È stata una gara molto tosta. Il mio piano era quello di guidare un po’ più lento per due giri. Ho visto Sam Lowes spingere. Dopo che Bulega mi ha passato ho pensato di seguirlo. Due giri dopo ho avuto la sensazione di aver spinto troppo sulla gomma posteriore e ho chiuso un po’ il gas. Pensavo che per me un podio sarebbe stato abbastanza. Qui negli ultimi cinque giri la gomma posteriore ha un grosso calo. Ho visto Iannone che iniziava a calare e poi anche Bulega negli ultimi cinque o sei giri. Ho spinto tanto, specialmente sui freni. All’ultimo giro l’ho passato. Forse per me è stata una buona strategia”.

