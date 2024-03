SBK | Gp Barcellona Day 1, Rea: “Una boccata d’aria fresca”

SBK Test Barcellona Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, con il quinto tempo.

Rea ha delineato il suo progresso e i punti cruciali di focalizzazione per ottimizzare le prestazioni della sua moto. Dall’essere competitivo fin dalle prime battute della giornata, alla concentrazione sulla simulazione di gara nel pomeriggio, Rea ha dimostrato una meticolosa attenzione ai dettagli e un desiderio di comprendere appieno il comportamento della moto in ogni fase della competizione.

Dichiarazioni Jonathan Rea Test Barcellona Superbike

“È stato bello, una boccata d’aria fresca essere nelle posizioni per le quali dovremmo lottare. Sono stato veloce al mattino e poi nel pomeriggio ci siamo concentrati sulla simulazione di gara. È stato davvero importante fare tutti i 20 giri perché stiamo comprendendo l’esatto comportamento della moto negli ultimi giri, dove il calo di grip è piuttosto critico, quindi insieme agli input che abbiamo dal test in cui ho fatto un’altra simulazione su due diverse scelte di gomme, abbiamo buone informazioni da mettere insieme per capire la strada da seguire domani. A Barcellona la preparazione non è mai abbastanza: l’obiettivo è non emozionarsi troppo e curare il più possibile le gomme. Il tempo sul giro qui può essere incredibile e sono sicuro che se montassi le gomme morbide, potremmo fare un giro veloce, ma il calo di grip può costare molto tempo alla fine della gara, quindi dobbiamo concentrarci su Quello. Non sono completamente soddisfatto, c’è sempre del potenziale per migliorare ma stiamo lavorando davvero bene. Ci metteremo insieme stasera e speriamo che domani potremo avere un pacchetto per lottare per le prime posizioni”.

4.2/5 - (5 votes)