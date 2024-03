SBK | Gp Barcellona Day 1, Locatelli: “Abbiamo lavorato tanto ma, alla fine, siamo felici”

SBK Test Barcellona Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere de Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del Mondiale 2024, con il sesto tempo.

La prima giornata di prove libere al Gran Premio di Barcellona ha portato con sé una serie di sfide e opportunità per Andrea Locatelli. Il pilota italiano ha condiviso le sue impressioni sulla giornata, evidenziando il duro lavoro svolto e le prospettive positive per il proseguo del fine settimana di gara. Dall’affrontare le difficoltà con la moto alla determinazione nel migliorare il ritmo in vista della lotta per il podio, Locatelli ha espresso fiducia nel setup di base e nella strategia del team.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Barcellona Superbike

“Giornata forte, giornata difficile in cui abbiamo lavorato tanto ma, alla fine, siamo felici! Alla lunga abbiamo lottato molto con la moto ma abbiamo molti dati da confrontare e su cui lavorare stasera. Dobbiamo cercare di migliorare un po’, domani è importante aumentare il ritmo perché vogliamo lottare per il podio. Ma per il primo giorno, nessun errore, un buon tempo sul giro questa mattina e il feeling con la moto è buono, dobbiamo essere contenti del primo giorno qui. Abbiamo provato a fare il long run sia questa mattina che questo pomeriggio, per fare 20 giri come distanza di gara. Su questa pista è importante trovare il grip al posteriore e capire come sarà l’usura a fine gara per non essere in difficoltà – quindi dobbiamo “giocare” molto con la moto per trovare il miglior setup per questo. Alla fine penso che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo un buon setup di base e una buona elettronica, quindi cercheremo di migliorare ancora un po’ per domani e poi penso che potremo lottare in gara”.

