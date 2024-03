MotoGP | GP Portogallo Day 1, Di Giannantonio: “Non mi aspettavo questo avvio”

MotoGP GP Portogallo Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, con il 12esimo tempo.

Escluso dai dieci per soli 75 millesimi dopo un turno sempre tra i più veloci invece Fabio, che domani sarà costretto a scendere in pista per la Q1 (10.50 am locali ndr). Chiude con un miglior giro di 1’38.635.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Portogallo MotoGP 2024

“Non mi aspettavo questo avvio, ho fatto sicuramente più fatica del previsto. In ingresso curva, uno dei miei punti forti, oggi ho sofferto. Non ho grip dietro, la moto sembra non seguirmi e scivola molto. Non so esattamente quale sia il problema, dobbiamo analizzare i dati e trovare un buon compromesso per la gara di domani. Considerato che ho sempre avuto moltissima aderenza al posteriore, per me è un nuovo tipo di sensazione da gestire.”

