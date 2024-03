SBK | Gp Barcellona Day 1, Lowes: “Non avevamo le stesse sensazioni che avevamo nei test”

SBK Gp Barcellona Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, second tappa del mondiale 2024, con il 14esimo tempo nella classifica combinata dei tempi.

Il pilota britannico ha sottolineato le differenze rispetto ai recenti test e le sfide incontrate sul tracciato catalano, Lowes ha rivelato una panoramica delle sue sensazioni e degli obiettivi perfezionamento della moto. Nonostante gli ostacoli, il pilota britannico ha espresso fiducia nel suo ritmo e nella determinazione del team nel perfezionare le prestazioni in vista della Gara Uno.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Barcellona Superbike

“Oggi non avevamo le stesse sensazioni che avevamo nei recenti test. Qui il grip è basso e si passa molto tempo cercando di mettere a punto la moto e di prendersi cura delle gomme. Anche se ci stiamo impegnando, abbiamo ancora del lavoro da fare. Il mio ritmo nella sessione pomeridiana era abbastanza buono, ma ci manca solo un po’ di feeling. Possiamo dare un’occhiata a tutto stasera e vedere come ci avvicineremo domani. Sarà una Gara Uno lunga per tutti e faremo ancora del nostro meglio”.

