MotoGP | GP Portogallo Day 1, Rins: “Da tempo non accedevo alla Q2”

GP Portogallo MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha subito trovato un bel feeling con la sua Yamaha YZR-M1 sul circuito dell’Algarve a Portimao, dove si disputa la seconda tappa della MotoGP 2024.

Il pilota spagnolo della Yamaha dopo aver chiuso le FP1 al settimo posto, ha centrato l’accesso diretto in Q2 con il decimo nella sessione pomeridiana.

Con le bandiere gialle in pista, ha risparmiato il più possibile le gomme prima di spingere al limite nel suo 22esimo e ultimo giro. Il suo 1’38.560 lo ha portato a 0.503s dalla vetta, guadagnandosi un posto in Q2.

Dichiarazioni Alex Rins Day 1 GP Portogallo MotoGP 2024

“La moto è la stessa del Qatar. Non abbiamo avuto il tempo di provare cose nuove, ma dalle FP1 in poi mi sono sentito fiducioso. Questa pista è abbastanza diversa da Lusail e sono riuscito ad adattarmi molto più velocemente. Nelle prove libere ero abbastanza competitivo e sono riuscito ad entrare in Q2. È un grande risultato, per me, per molto tempo non sono riuscito a entrare in Q2, anche a causa del problema alla gamba. Sono passati molti GP dall’ultima volta che sono arrivato in Q2 e abbiamo margine di miglioramento. Abbiamo punti di miglioramento simili a quelli che abbiamo avuto in Qatar, quindi stiamo raccogliendo informazioni e migliorando le cose che abbiamo e cerchiamo di trarne il maggior beneficio possibile.”

