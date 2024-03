SBK | Gp Barcellona Day 1, Bassani: “Abbiamo bisogno di qualcosa”

SBK Gp Barcellona Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, second tappa del mondiale 2024, con 13esimo tempo nella classifica combinata dei tempi.

Dopo due intense sessioni di prove, Bassani ha riflettuto sulle prime impressioni e sulle aree di miglioramento necessarie per garantire una performance ottimale. Con una valutazione sincera delle prestazioni, Bassani ha rivelato sia le note positive che gli ostacoli da superare, gettando le basi per una strategia di gara mirata.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Barcellona Superbike

“Abbiamo terminato le prime due sessioni di prove libere e nella prima le sensazioni erano buone fin dall’inizio. Non avevamo molto grip al posteriore quindi nella seconda sessione abbiamo provato a trovare qualcosa in più e dobbiamo lavorare ancora molto. Dopo alcuni giri ho avuto qualche problema in frenata e al posteriore, quindi dovremo trovare qualcosa in più per la gara di domani. Nella sessione del pomeriggio eravamo nella top ten, il che è positivo per noi. Per ottenere i dati per le prime cinque posizioni, abbiamo bisogno di qualcosa”.

4.2/5 - (5 votes)