MotoGP | GP Portogallo Day 1, Quartararo: “Fantastico accedere alla Q2”

GP Portogallo MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo si è detto molto soddisfatto per aver centrato l’accesso diretto in Q2 a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo, prima tappa europea del Motomondiale 2024.

L’iridato 2021 della MotoGP ha spinto al massimo, chiudendo nono a meno di mezzo secondo dalla vetta, un risultato inaspettato. “El Diablo” ha dovuto aspettare gli ultimi minuti per far segnare 1’38.552 al giro 19/20 che lo ha proiettato direttamente in Q2.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Portogallo MotoGP 2024

“È stato fantastico entrare in Q2. Siamo riusciti a fare un buon giro alla fine della sessione. Abbiamo commesso alcuni errori oggi e ci sono alcune cose da aggiustare, quindi speriamo di poter sfruttare domani mattina per fare un po’ meglio. Penso che sia fantastico per la Yamaha vedere entrambi i piloti spingere al 100%. Penso che io e Alex ci spingiamo a vicenda per migliorare e che possiamo fare un ottimo lavoro insieme continuando a lavorare in questa direzione. La moto va abbastanza bene ma, sfortunatamente, ieri ha piovuto parecchio e c’era molta polvere, quindi la pista non aveva molto grip, ma penso che sia positivo essere in Q2 correndo in queste condizioni.”

