SBK | Gp Assen Superpole: Primo Bulega davanti a Sam Lowes e Lecuona nel dominio Ducati

La Superpole non è una sessione di prove libere, ma Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), conquista anche quella, la terza della stagione in un tripudio Ducati, che a dispetto di algoritmi e regolamenti, domina la Superbike. Con il tempo di 1’32.144, Il pilota emiliano si è assicurato la prima posizione sullo schieramento davanti a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) in 1’32.473. Terzo Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che fino all’ultimo ha lottato nel botta e risposta con il leader del campionato firmando un ottimo 1’32.567.

Bene anche Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che apre la seconda fila grazie a un convincente 1’32.921, appena davanti alla migliore delle Yamaha, pilotata da Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), quinto con il crono di 1’32.946. Chiude la seconda fila Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) in 1’32.960. Settimo tempo per Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) 1’33.013, seguito da un Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) in rimonta con il tempo di 1’33.079. Nono riferimento per Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che migliora la prestazione del venerdì segnado 1’33.102 sul cronometro.

Decimo si classifica Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) con 1’33.229, tallonato da Tom Bridewell (Superbike Advocates) ad un soffio con 1’33.231. Dodicesima casella per Yari Montella (Barni Spark Racing Team) con 1’33.258, davanti a Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), molto meno insidioso rispetto al round di Portimão, che stampa il suo giro migliore in 1’33.304. Quattordicesimo Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) in 1’33.325 e quindicesimo Alberto Surra (Motocorsa Racing) con un tempo di 1’33.452. In sedicesima posizione troviamo Garret Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) che con non va oltre al 1’33.575, mentre diciassettesimo è Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), con la seconda Bimota in 1’33.756. Diciottesima posizione per Jonathan Rea (Honda HRC) che non può fare miracoli su una moto in grosse difficoltà e segna un 1’33.856, mentre diciannovesimo è Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) 1’34.013 seguito da Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) in 1’34.213 e Mattia Rato (Motoxracing) in 1’34.360. con l’assenza di Somkiat Chantra (Honda HRC), protagonista di una brutta caduta nelle prove libere, completa lo schieramento la wild card locale Twan Smitis (Team Apreco Yamaha) in 1’34.969.

Superbike Gp Assen Superpole Top Six- I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’32.144

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.329s

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.423s

4. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.777s

5. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.802s

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.8016s

Gli orari della Superbike 2026 ad Assen

Sab 18 APR

RACE 1 15:30

Dom 19 APR

WUP 09:15

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30