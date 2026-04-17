SBK | Gp Assen FP: Comanda Bulega davanti a un ottimo Baldassarri e Lecuona terzo

La giornata delle prove libere del venerdì di Assen si è conclusa con il dominio di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e delle Ducati che si confermano le moto da battere. Il leader della classifica ha infranto per primo il muro del 1’34”, siglando la pole provvisoria in 1’33.687. Un tempo avvicinato solo da Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che alla fine delle FP2 ha fermato il cronometro a 1’33.963, battendo la seconda Ducati ufficiale di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), terzo finale in 1’34.017.

Ottimo lavoro anche per Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), vittima di un’innocua scivolata nella prove del mattino, che sempre negli ultimi secondi ha ottenuto il quarto tempo di 1’34.092. Segnali positivi anche in casa Yamaha grazie al quinto tempo di Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) che sulla YZF-R1, ha spinto forte arrivando ad un nulla dalla BMW con il tempo di 1’34.097. Sesto Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) in 1’34.143, con la più veloce delle Ducati della seconda ondata, proprio davanti al fratello Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) in 1’34.189, reduce da una lieve flessione delle due Bimota, ma più veloce di Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), fermo all’ottavo tempo di 1’34.250. Dietro al due volte campione Superbike, il compagno di scuderia Yari Montella (Barni Spark Racing Team) con il nono tempo di 1’34.430, inseguito dal connazionale Alberto Surra (Motocorsa Racing) che firma il decimo tempo in 1’34.472.

Fuori dalla top ten c’è subito Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), uno dei mattatori di Portimão, che lontano da casa ha perso, per il momento, il fluido vincente mostrato in patria. Fermo in undicasima posizione provvisoria con il tempo di 1’34.551, precede Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), docicesimo in 1’34.620. Si riaffaccia la Yamaha con Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) in 1’34.676, tallonato da due indipendenti come Tom Bridewell (Superbike Advocates) 1’34.721 e Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) 1’34.733. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) si posiziona sul sedicesimo tempo di 1’34.989, davanti al più opaco Garret Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), che smarrisce in diciassettesima posizione l’unica Kawasaki iscritta al WorldSBK con il riferimento di 1’35.098.

Arretrati nelle ultime sei posizioni troviamo la wild card locale Twan Smits (Team Apreco – Yamaha), caduto nelle seconde prove e non oltre al 1’35.121, è riuscito a mantenere dietro le due Honda HRC in evidente crisi. Diciannovesimo il tempo di Jonathan Rea (Honda HRC) in 1’35.124 con Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ventesimo in 1’35.251, che lo separa dal compagno Somkiat Chantra (Honda HRC), 1’35.253. Chiudono la griglia virtuale i due piloti di Motoxracing, mai competitivi in questa prima fase di campionato e rispettivamente con Bahattin Sofuoğlu al ventiduesimo posto in 1’35.455 e Mattia Rato ventitresimo in 1’36.149. È solo una classifica provvisoria, ma è già molto indicativa dato che Assen, pur essendo un tracciato veloce, favorisce l’equilibrio tra potenza e agilità, soprattutto nel primo settore, il più lento, dove occorre far girare bene la moto e uscire verso il rettilineo di ritorno con la massima trazione.

Superbike Gp Assen Combinata FP Top Six- I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.687s

2. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +0.276s

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.330s

4. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.405s

5. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.410s

6. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.456s

Gli orari della Superbike 2026 ad Assen

Sab 18 APR

FP3 09:40

Superpole 11:15

RACE 1 15:30

Dom 19 APR

WUP 09:15

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30