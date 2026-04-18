SBK | Gp Assen Gara1: Vince Bulega davanti a Lecuona e Sam Lowes, per un podio tutto Ducati

È Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati) il vincitore di Gara1 ad Assen. All’università della moto, il pilota di Ducati Aruba.it mette a segno l’undicesima vittoria consecutiva, la settima di questa stagione e si conferma imbattibile. A rendergli la vita meno semplice ci ha pensato il suo compagno di scuderia Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati), secondo all’arrivo, ma spesso in testa a suon di sorpassi e controsorpassi in puro stile WorldSBK. Abile a non farsi sorprendere sul finale, Bulega è riuscito a vincere, rimanendo imbattuto in questo avvio di stagione. Bella prova anche per Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), che già in qualifica aveva fatto vedere di gradire il veloce circuito olandese e scattato dalla seconda casella, ha faticato non poco per rimanere incollato ai due piloti ufficiali e portare a casa un terzo posto meritatissimo.

Quarto Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che con tanta esperienza e molta tenacia ha ottenuto il miglior risultato possibile, approfittando anche dei due long lap penalty inflitti a Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che scontato il fallo, non è più rientrato il lotta, concludendo diciottesimo. Quinto Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), davanti a un galvanizzato Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), capace di battere tutta la concorrenza Yamaha. Settimo Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), con una prestazione più concreta rispetto alle prove e in costante bagarre con un gruppo di rivali, che ha regalato spettacolo e sportellate. Tra tutti spicca l’ottavo posto di Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che ha strappato la posizione sul traguardo allo scozzese Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing), con cui se le sono date di santa ragione.

Decimo posto per Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), anch’egli risucchiato nel vortice della lotta insieme a Yari Montella (Barni Spark Racing Team), undicesimo e Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), dodicesimo. In tredicesima posizione è arrivato Tom Bridewell (Superbike Advocates), che è riuscito a recuperare molto terreno, soprattutto da metà gara e battere Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), quattordicesimo, che lo ha marcato stretto tutto il tempo. Quindicesimo Alberto Surra (Motocorsa Racing), che guadagna un altro punto prezioso, mentre subito fuori dallo score sono arrivati Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) e Jonathan Rea (Honda HRC), due veterani che non hanno ancora trovato la propria dimensione in questo spento inizio di campionato. Diciannovesimo si è classificato Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che ha battuto di poco gli abitudinari delle ultime posizioni, ovvero Bahattin Sofuoğlu e Mattia Rato di Motoxracing, separati di una posizione dalla wild card locale Twan Smits.

Superbike Gp Assen Gara 1 Top Six:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

4. Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

6. andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha)

Gli orari della Superbike 2026 ad Assen

Dom 19 APR

WUP 09:15

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30