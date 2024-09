SBK | Gp Aragon: tutti gli orari TV della tappa al MotorLand

SBK Gp Aragon – Dopo la tappa di Cremona, il mondiale Superbike si sposta in Spagna per il Gran Premio di Aragon.

Dopo le tre vittorie su tre sulla pista Italiana, Danilo Petrucci torna in pista con tanta voglia di fare bene, così come Bulega che, vista l’assenza in Italia di Razgatlioglu, ha potuto recuperare tantissimi punti. Ancora in forse la partecipazione del turco alla tappa spagnolo dopo l’incidente in Francia. Anche Alvaro Bautista, nonostante non sia ancora fisicamente al 100% è pronto a dar battaglia.

Orari Gp Aragon SBK

Venerdì 20 settembre 2024

FP1 SBK: 10:20- 11:05

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 21 settembre 2024

FP3 SBK: 9:00-9:20

Superpole SBK: 11:00-11:15

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 22 settembre 2024

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8

Sabato 21 settembre 2024

Gara 1 SBK: 14:00 (diretta)

Domenica 22 settembre 2024

Superpole Race: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 17:00 (diretta)

Il GP d’Italia al Cremona Circuit sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. La diretta streaming è disponibile sia su Sky Go che su NOW. Sul digitale terrestre TV8 trasmetterà le gare in differita.

