MotoGP | Aleix Espargarò “Sorpasso di Bastianini? Da penalizzare”

MotoGP GP Emilia Romagna 2024 – Il sorpasso di Enea Bastianini nei confronti di Jorge Martin all’ultimo giro del Gran Premio dell’Emilia Romagna ha diviso anche gli stessi piloti.

Marc Marquez ha subito detto in conferenza stampa che Bastianini andava penalizzato perchè dopo il contatto è anche uscito di pista, mentre c’è chi come Bagnaia e anche Acosta lo hanno definito un contatto di gara, anche se il rookie della KTM ridendo ha aggiunto che se fosse stato lui al posto di Martin, non sarebbe stato della stessa opinione.

Tra coloro che hanno calcato la mano c’è senza ombra di dubbio Aleix Espargarò, che ha detto come questo crei un pericoloso precedente. Il pilota dell’Aprilia a microfoni spenti ha detto.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Opinione Sorpasso Bastianini Vs Martin Gara Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Se questo non è punibile, cosa è punibile? Non riesco a capire il lavoro dei commissari quando c’è un’azione in cui un pilota si tocca con l’altro e i due piloti escono di pista come può non esserci sotto indagine’ o ‘restituzione di 1 posizione’? Non lo capisco. Questa è la prima cosa, la seconda ed è la cosa più preoccupante, è che si crea un precedente. E’ come dire a tutti i piloti che si può cadere all’ultimo giro, andare fuori pista e che non ci sarà alcuna penalità.”

Espargarò ne ha anche per Franco Morbidelli. Alla stampa spagnola ha detto: “Quel tipo di sorpasso (fatto da Bastianini su Martin, ndr) è quello che Morbidelli fa sei volte a gara, ma non sempre le Tv lo riprendono. Lo ha fatto anche con Maverick (Vinales, team-mate di Espargarò in Aprilia, ndr), gli ha fatto perdere tre posizioni. Li fa in ogni gara. Questo l’abbiamo visto in tv, ma, sì, ce ne sono tanti.”

3.9/5 - (11 votes)