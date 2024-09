SBK | Gp Aragon, Pirelli: il round del MotorLand tra nuove mescole e sfide tecniche

Superbike Gp Italia – Dopo il round di Cremona, Pirelli e i piloti del Campionato Mondiale FIM Superbike si spostano al MotorLand Aragón in Spagna per un fine settimana ricco di emozioni. Il circuito, lungo quasi 5.100 metri e caratterizzato da 18 curve tecniche, è stato recentemente riasfaltato, presentando nuove sfide in termini di grip e abrasività.

Nuove gomme Pirelli per Aragón Per affrontare al meglio il nuovo asfalto, Pirelli introduce diverse novità nella scelta delle gomme. Per il posteriore, vengono proposte due varianti della SC0: la versione standard di gamma e la D0640, una soluzione di sviluppo con mescola migliorata. All’anteriore, accanto alla SC1 di gamma, i piloti potranno scegliere la nuova versione D0715, caratterizzata da una carcassa innovativa che aumenta la stabilità.

Scelte per la qualifica e la Superpole Race Per la Superpole Race, la supersoft SCX sostituirà la SCQ, utilizzata in circuiti con asfalto meno aggressivo. Ogni pilota avrà a disposizione 4 gomme SCX, insieme a 3 gomme intermedie e 8 SCR1, sia per l’anteriore che per il posteriore, in caso di pioggia.

Caratteristiche tecniche del tracciato Il MotorLand Aragón è noto per la sua complessità tecnica, in particolare il “sacacorchos” (cavatappi), una S in discesa che spesso vede spettacolari incroci di traiettorie. La curva 16, invece, è l’unico vero punto di staccata del tracciato, dove i pneumatici anteriori giocano un ruolo cruciale per garantire una frenata efficace.

Pirelli continua così a supportare i piloti del WorldSBK con soluzioni all’avanguardia, adattate alle specifiche esigenze di ogni tracciato.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli Portimao Superbike 2024

“Sono ormai diversi anni che corriamo ad Aragón con il WorldSBK; quindi, è un tracciato che conosciamo bene. Qualche mese fa però è stato completamente riasfaltato e questo ha cambiato i riferimenti che avevamo. Abbiamo già avuto occasione di girare sul nuovo asfalto, con i test e la gara del Motomondiale disputata a fine agosto e abbiamo visto che offre un buon grip ma è anche più abrasivo rispetto al passato. Ecco perché abbiamo deciso di proporre ai team un ventaglio di opzioni con soluzioni mediamente più dure rispetto agli altri round, con l’adozione della SCX al posto della SCQ per qualifica e Superpole Race e due opzioni SC0 come scelte più morbide per il posteriore nelle gare lunghe. La famiglia delle soft SC0 ha sempre dato un’ottima confidenza ai piloti ed è una valida alternativa alla SCX per le piste più aggressive, per questo proporremo in WorldSBK sia la versione standard sia la variante di sviluppo in specifica D0640, che grazie ad una nuova mescola dovrebbe offrire ulteriori miglioramenti. Ad ogni modo, è verosimile aspettarsi che le condizioni della pista miglioreranno progressivamente con lo svolgersi delle sessioni, la confidenza dei piloti aumenterà man mano e ognuno potrà trovare la soluzione di mescola più congeniale tra quelle a disposizione. Infine, riproporremo anche l’anteriore SC1 di sviluppo in specifica D0715 che abbiamo in allocazione da Magny-Cours, per dare modo ai team di provarla bene dato che in Francia e a Cremona, per via delle condizioni meteo e delle piste, non ce n’è stata occasione.”

5/5 - (2 votes)