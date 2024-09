SBK | Gp Aragon, Razgatlioglu: “Sono state quattro settimane difficili”

Superbike Italia BMW – Toprak Razgatlioglu dopo il brutto incidente in Francia e 4 settimane di stop ha ricevuto il “fit” da parte dei medici per prendere parte al Gran Premio di Aragon.

Il pilota turco, che ha saltato sia le gare del weekend francese che quelle di Cremona è ancora in testa al mondiale, ma le condizioni fisiche non sono ancora al 100%.

Dichiarazioni Razgatlioglu Gp Aragon

“Quando mi hanno visto, tutti mi hanno detto ‘felice di rivederti’! Non sono state quattro settimane facili. Ho guardato le gare e ho provato a tornare più velocemente. Oggi non è stata facile. Ero in attesa e ho sentito dello stress; sembrava fossi più stressato del 2021 quando ho lottato per il titolo! È impossibile per me dire se sono pronto al 100% dato che sono quattro settimane che non mi alleno e che non guido una moto. Il mio corpo è al 100%. Spero che il feeling sia buono da subito. Di solito mi alleno tutti i giorni ma stavolta è stata difficile e salgo direttamente in sella alla moto. Ora la motivazione è molto alta dato che sono in forma. Penso che la caduta sia stata al 100% errore mio dato che ho visto che stavo facendo un ottimo tempo sul giro. Ho provato a staccare più tardi e a usare tanto freno anteriore. Ho perso l’anteriore. Ho iniziato a camminare e ho capito che non c’era niente di rotto ma che c’era un problema al polmone. Mi sentivo a posto, un po’ dolorante e non era facile respirare. Questa per me non è una pista semplice. Con BMW, abbiamo vinto su tante piste nuove. Perché no? Sto pensando di vincere questa gara. So che non è facile per via del nuovo asfalto. Abbiamo bisogno di una buona messa a punto. Il mio obiettivo è vincere, sto lottando per il podio. Qui devo vincere dato che non ho mai vinto qui nel WorldSBK.”

