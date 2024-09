SBK | Gp Aragon, Bulega: “Non vedo l’ora di scendere in pista”

Superbike Aragon Ducati – Dopo il positivo weekend di Cremona, Nicolò Bulega punta a fare ancora meglio in occasione del Gran Premio di Aragon.

Nicolò Bulega entra nel weekend di Aragon con 13 punti da recuperare su Toprak Razgatlioglu (BMW) che è stato dichiarato “Fit” per le FP1 dopo le quali dovrà sottoporsi ad un ulteriore check.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Aragon Superbike 2024

“E’ bello tornare a correre su questo circuito perché si adatta più di altri al mio stile di guida con curve lunghe dove è importante fare percorrenza. Sono molto curioso di capire come sia cambiato il comportamento delle gomme su questo nuovo asfalto e per questo motivo non vedo l’ora di scendere in pista domani”.

