MotoGP | Schwantz: “Difficile che Marquez e Bagnaia siano buoni compagni di squadra”

MotoGP Ducati 2025 – Kevin Schwantz ha espresso il suo parere sulla prossima coppia Ducati Factory, che sarà formata da Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

I due che insieme fanno al momento undici titoli iridati (otto per lo spagnolo e tre per l’italiano, ndr), dovranno condividere lo stesso box e secondo il texano la loro convivenza non sarà facile. Ecco cosa ha detto Schwantz così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Kevin Schwantz su Coppia Bagnaia Marquez MotoGP 2025

“Ducati sarà un super team, questo è sicuro. Avere questi due piloti nello stesso box è un lusso. E, in linea di principio, servirà a Ducati per aumentare la distanza rispetto ai suoi rivali. La prima persona che non vuoi che ti batta è il tuo compagno di squadra, quindi sarà difficile che Marc e Pecco siano buoni compagni di squadra. È difficile avere un buon compagno di squadra se non è vicino a batterti. Ci sarà rivalità nel team e molta competitività. Bastianini ha reso le cose difficili a Bagnaia su certi circuiti. Ma credo che con Marquez sarà diverso. Marc lo metterà sotto pressione ogni fine settimana.”