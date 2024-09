MotoGP | GP Indonesia, Bezzecchi: “Full gas in questo altro GP di casa”

MotoGP GP Indonesia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi è pronto per affrontare il Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il centauro del VR46 Racing Team non vede l’ora di essere in Indonesia per partecipare prima alla parata in programma mercoledì (oggi, ndr) e poi al Gran Premio che si svolgerà a Mandalika, una pista che gli è sempre piaciuta. Ecco cosa ha detto il “Bez” che corre in “casa” visto che lo sponsor del Team è indonesiano.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Preview Gp Indonesia MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di partire e arrivare in Indonesia anche per la parata di mercoledì. Siamo stati ospiti a Bali quest’estate e il clima e l’accoglienza sono stati semplicemente pazzeschi. Sarà speciale! In più con questa gara, iniziano una serie di GP su alcuni dei miei circuiti favoriti del calendario. Arriviamo da un weekend molto solido a Misano, siamo cresciuti ancora. Full gas in questo altro GP di casa!”

