SBK | Gp Aragon Gara 2, Bautista: “Ho imparato molto dall’errore di ieri”

SBK Gp Most Ducati – Alvaro Bautista ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023.

Dopo la caduta del sabato, la reazione di Alvaro Bautista è straordinaria in SPR con un ultimo giro finale da brividi che gli regala la vittoria davanti a Rea (Kawasaki) e Razgatlioglu (Yamaha). In Gara-2 il pilota spagnolo combatte in un primo giro emozionante con Rea e Locatelli (Yamaha) prendendo poi la testa per chiudere con margine sotto la bandiera a scacchi.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Aragon

“Sono estremamente felice. Voglio ripeterlo: ho imparato molto dall’errore di ieri e queste sono cose che aiutano a crescere. Anche oggi il feeling con la moto era eccellente e mi ha consentito di spingere forte in Superpole Race mettendomi nelle condizioni di poter fare un ultimo giro molto bello. In Gara-2 sono rimasto sempre concentrato, prima durante il bel duello del primo giro, poi gestendo il vantaggio. Ci vediamo a Portimao”.