SBK | Gp Aragon Gara 2: Rea, “Non immaginavo che avremmo lottato così tanto”

SBK Gp Aragon Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023, in quarta posizione.

Partendo dalla pole position, Rea ha stabilito un nuovo record sul giro nei dieci giri della Superpole Race, con il suo 1’49.028. Nelle qualifiche della Superpole, utilizzando le opzioni di gomme più morbide, Rea aveva anche stabilito un nuovo miglior tempo in 1’47.73, assicurandosi la sua 42esima pole position in carriera.

Rea è stato un leader nella Superpole per nove giri su dieci. Ha avuto il leader del campionato Alvaro Bautista (il futuro vincitore della gara) e il terzo classificato Toprak Razgatlioglu che gli sono stati vicini per quasi tutto il tempo. Bautista è riuscito a superare Rea solo sul lungo rettilineo, con Jonathan non abbastanza vicino per tentare una manovra di sorpasso nell’ultima lunga curva. La seconda gara della giornata, e la terza del fine settimana, ha visto Rea perdere posizioni dopo il via, chiudendo ai piedi del podio.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Aragon

“L’assetto della moto non era molto diverso oggi quindi dobbiamo analizzare cosa è successo in Gara Due. Al momento sto solo facendo delle supposizioni, ma penso che con la gomma posteriore SCX-A forse avevamo superato la soglia di temperatura. Penso che l’SCX standard sia stata probabilmente la scelta migliore. Se dovessi rifare la gara, lo cambierei. Ma con queste temperature ho anche faticato con la gomma anteriore in curva, stabilità, ecc. Alla fine ho iniziato a controllare il mio pitboard con Bassani dietro e ho cercato di tenerlo a bada. La gara della Superpole prima di allora era stata incredibile. La moto ha funzionato sorprendentemente bene. Devo portare via gli aspetti positivi del fine settimana perché non è un’impresa da poco presentarsi qui e salire sul podio. Sono rimasto davvero deluso dalla Superpole Race perché ho fatto tutto quello che potevo. La quantità di tempo che abbiamo perso in un piccolo settore è incredibile. Quindi, sono rimasto deluso dopo aver svolto tutto quel buon lavoro durante quella che ho visto era una buona opportunità per noi. Gara due è stata un po’ una palla curva. Non immaginavo che avremmo lottato così tanto. Ma nel complesso è stato un fine settimana positivo”.