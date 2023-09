SBK | Gp Aragon Gara 2: Locatelli, “Una delle gare più belle della mia vita, ho avuto solo sfortuna”

SBK Gp Aragon Yamaha – Andrea Locatelli è stato costretto al ritiro nella Gara 1 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023.

“Loca” ha confermato la sua fiducia sulla pista di Teruel con un bel quarto posto nella Superpole Race prima di una prestazione spettacolare in Gara 2 che ha visto il pilota italiano unirsi a una battaglia per il comando insieme a Razgatlıoğlu nei primi giri. Un potenziale doppio podio del team Pata Yamaha Prometeon WorldSBK è stata sventata al quindicesimo giro quando Locatelli è stato costretto al ritiro dalla seconda posizione a causa di un radiatore dell’olio danneggiato.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Aragon Yamaha

“Onestamente, quella di oggi è stata probabilmente una delle gare più belle della mia vita, ho avuto solo sfortuna, ho avuto un radiatore dell’olio danneggiato a due giri dalla fine e non ho potuto fare nulla. Alla fine è stato un buon fine settimana, abbiamo mostrato molto potenziale e vedremo cosa possiamo fare in Portogallo. Mi sento davvero fiducioso e voglio ringraziare molto la Yamaha e il team, perché lavoriamo ogni fine settimana molto duramente e cerchiamo di spingere sulla moto e con me stesso. Ho capito molto oggi durante le gare e ho cambiato un po’ il mio stile per trovare più grip al posteriore e abbiamo lavorato sul set up della moto dopo la Superpole Race: abbiamo trovato una buona soluzione con un po’ di vantaggio nella in uscita di curva e anche in frenata. Il potenziale c’è, dobbiamo essere orgogliosi e continuare così!”