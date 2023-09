SBK | Gp Aragon Gara 2: Razgatlıoğlu, “Abbiamo fatto dei grossi passi avanti”

SBK Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Duello intenso per la vittoria in Superpole Race con Razgatlioglu alle spalle di Bautista e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). In Gara 2 Razgatlioglu non è riuscito a restare con Bautista e ha fatto fatica a mettersi alle spalle il compagno di box Andrea Locatelli, il quale però a cinque giri dalla fine ha visto la sua moto iniziare a fumare ed è così stato costretto al ritiro. Alla bandiera a scacchi Razgatlioglu ha preceduto Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati): in questo weekend ha quindi recuperato dieci punti a Bautista.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Aragon Yamaha

“In generale sono contento dato che venerdì è stata una giornata disastrosa ma abbiamo fatto dei grossi passi avanti e in questo weekend ho conquistato tre podi. È fantastico. In Gara 2 Locatelli è stato molto forte e guidava in modo molto tranquillo. L’ho aspettato, l’ho seguito e forse negli ultimi giri avrei potuto iniziare a lottare. Quando ho visto arrivare Rinaldi mi sono detto ‘stavolta devo lottare con Rinaldi dato che questo secondo posto mi serve per portare a casa dei bei punti per il Campionato’. Ho visto del fumo e ho immediatamente passato Locatelli. Questo secondo posto va bene ma sono davvero sorpreso da Locatelli. Per Gara 2 ha fatto un grosso miglioramento. Forse negli ultimi giri avremmo lottato. Sono molto contento per lui che però è stato sfortunato nel non finire la gara”.