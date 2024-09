SBK | Gp Aragon Gara 2, Rea: “Fine del weekend super difficile”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Aragon in 13esima posizione.

Jonathan Rea ha descritto il suo fine settimana al Gran Premio di Aragone come estremamente difficile, evidenziando che, nonostante partenze non pessime, si è trovato in una brutta posizione già alla prima curva, perdendo rapidamente posizioni sul rettilineo. Nella Superpole Race, ha trovato un buon ritmo, ma nella gara lunga è rimasto bloccato nel traffico, un fattore che ha impedito di sfruttare appieno i punti di forza della sua Yamaha R1. Rea ha lottato per diversi giri dietro Remy Gardner, il cui ritmo non era sufficiente per agganciare il gruppo di testa. Una volta superato, Rea ha recuperato terreno su Bassani e Rinaldi, ma ha finito i giri prima di poter fare ulteriori progressi. Frustrato, ha riconosciuto che il ritmo non era all’altezza per competere, rendendo il weekend complessivamente difficile.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Aragon Superbike 2024

“Fine del weekend super difficile: non ho fatto “brutte” partenze, ma ho avuto una brutta posizione in pista dalla curva 1 e poi ho perso posizioni sul rettilineo in rapida successione. Nella Superpole Race avevo un buon ritmo alla fine, stavo andando avanti. Ma nella gara lunga, ho avuto solo traffico e sento che con la Yamaha R1 hai bisogno di pista libera per sfruttare davvero tutti i suoi punti di forza. Ovviamente, quando sei nel traffico non puoi farlo e poi ero vulnerabile sul rettilineo. Sono rimasto bloccato dietro Remy per alcuni giri, mi ha superato e ho cercato di superarlo di nuovo, e poi il suo ritmo non era abbastanza veloce per andare con il gruppo. Alla fine, quando l’ho superato, sono riuscito a fare qualche breccia su Bassani e Rinaldi, ma alla fine ho semplicemente esaurito i giri. Il nostro ritmo non era abbastanza buono, quindi è stato un po’ frustrante e un weekend difficile nel complesso”.

