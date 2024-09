SBK | Gp Aragon Gara 2, Razgatlioglu : “Sono felice perché ho fatto un lavoro incredibile questo fine settimana”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlioglu ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Aragon in seconda posizione.

Gran ritorno in azione per il leader Toprak Razgatlioglu si è detto soddisfatto del suo weekend al Gran Premio di Aragone, dichiarando di aver fatto un lavoro incredibile e di essersi divertito a tornare in sella alla sua moto. Dopo una Superpole Race entusiasmante, in cui ha finalmente trovato il feeling ideale con la moto, Razgatlioglu ha lottato con Nicolò Bulega, avvicinandosi alla vittoria prima di essere sorpreso da Álvaro Bautista nella chicane. In Gara 2, ha dato il massimo per competere con Bautista, ma negli ultimi giri il degrado della gomma posteriore ha favorito le Ducati, concedendogli solo la seconda posizione. Razgatlioglu ha comunque espresso soddisfazione per la sua prestazione e guarda ora con fiducia ai prossimi round, in particolare Estoril, dove punta alla vittoria e spera di lottare per il titolo mondiale.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Aragon Superbike 2024

“Sono felice perché ho fatto un lavoro incredibile questo fine settimana e mi sono divertito a tornare in sella alla mia moto. Stavo guidando più del 100 percento. La Superpole race di oggi è stata davvero divertente perché per la prima volta questo fine settimana ho sentito che la moto era davvero buona. La moto si fermava e girava come volevo e il feeling era molto migliore. Stavo lottando con Bulega e non mi aspettavo che Bautista attaccasse nella chicane. Comunque, ero molto vicino alla vittoria. Alvaro è sempre molto forte qui, ma non solo lui, ma tutte le Ducati. In gara due, ho di nuovo fatto del mio meglio per lottare con lui, ma negli ultimi giri la mia gomma posteriore ha iniziato a calare e negli ultimi giri le Ducati avevano più grip delle altre moto. E Alvaro stava davvero spingendo forte, quindi ho pensato, ok, mi accontento della seconda posizione perché era impossibile raggiungerlo. Soprattutto nelle curve lunghe, aveva un grande vantaggio. Ha fatto un lavoro incredibile, sembra che sia tornato. Sono felice per lui. Ora abbiamo altri due round e mi concentrerò su Estoril. Devo vincere lì. Fisicamente sento solo un po’ di dolore muscolare ora, ma è normale dopo questo periodo senza allenamento. Soprattutto l’ultima gara è stata molto dura perché il ritmo era molto forte, tutti spingevano forte. In moto, mi sento bene e ora ho solo bisogno di un po’ di allenamento. Quando arriveremo a Estoril sarà molto meglio perché la sensazione migliora ogni giorno. In generale sono felice. Pensando a Estoril, forse potremmo essere campioni del mondo lì, ma al momento mi concentro solo sulla vittoria lì perché amo Estoril e dopo tante vittorie, la seconda posizione è un po’ difficile per me. Spero che torneremo a Estoril.”

