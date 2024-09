SBK | Gp Aragon Gara 2, Locatelli: “Abbiamo dato il massimo”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Aragon in nona posizione.

Andrea Locatelli ha riflettuto sul suo fine settimana al Gran Premio di Aragone, sottolineando che, nonostante il massimo impegno, ha concluso Gara 2 in P9, un risultato al di sotto delle aspettative. Pur essendo soddisfatto della prestazione in Superpole, Locatelli ha evidenziato le difficoltà incontrate con le gomme, specialmente con la posteriore, durante le gare. Ha notato come la superficie della pista abbia reso la competizione più complicata rispetto al passato. Guardando avanti, Locatelli resta ottimista per le ultime due gare della stagione a Estoril e Jerez, determinato a fare progressi e migliorare.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Aragon Superbike 2024

“Abbiamo dato il massimo anche questo weekend e purtroppo oggi abbiamo chiuso in P9. I risultati non sono quelli che volevamo, ma diamo il massimo in ogni singola sessione, sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo fare di più. Ero contento nella Superpole, poi abbiamo cercato di fare il massimo possibile nelle gare. Stamattina eravamo in difficoltà dopo alcuni giri con le gomme e oggi nella gara principale, anche un po’ soprattutto con la gomma posteriore. Dobbiamo capire perché la superficie della pista ha reso tutto così diverso rispetto al passato. È un po’ più difficile per noi, ma comunque dobbiamo guardare avanti. Abbiamo altre due gare, possiamo imparare fino alla fine dell’anno, forse potremo avere un’opportunità a Estoril e Jerez. Voglio essere positivo fino alla fine, penso che quest’anno sia abbastanza complicato perché tutti i concorrenti sono così forti, ma cerchiamo di fare del nostro meglio e cercare di fare un altro passo avanti.”

