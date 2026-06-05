MotoGP | Decisioni della Grand Prix Commission su ingresso corsia box

La Grand Prix Commission, composta dai signori Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) e Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG, Presidente), alla presenza di Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (MotoGP SEG), Corrado Cecchinelli (Direttore Tecnico), Paul King (Direttore FIM CCR) e Dominique Hebrard (Direttore Tecnico FIM CTI), ha preso la seguente decisione:

Ingresso in Pitlane

Le procedure della corsia box sono state formalmente aggiornate nel regolamento, in linea con il protocollo di ingresso in pitlane emesso dalla Direzione Gara prima del Gran Premio di Francia.

In tutte le sessioni in pista, incluse le gare, l’unico ingresso e uscita consentiti dalla pit lane sono quelli tramite il punto e il percorso designati, definiti dalla linea bianca tratteggiata, seguendo la strada di ingresso della pit lane e attraversando il punto di rilevamento tempi designato per l’ingresso.

In ogni caso si applicano le informazioni specifiche emesse dalla Direzione Gara per ciascun circuito, che definiscono i percorsi proibiti. Qualora la linea bianca tratteggiata non venga oltrepassata o non venga utilizzata l’intera strada di ingresso/uscita della pit lane, gli Steward possono applicare una penalità appropriata.

Una versione regolarmente aggiornata del Regolamento FIM Grand Prix, contenente il testo dettagliato delle modifiche regolamentari, può essere consultata sul sito ufficiale.

La modifica al regolamento è stata resa necessaria dopo che nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna Marc Marquez, caduto sotto la pioggia battente all’ultima curva, si è rialzato, ha fatto sfilare tutti i suoi avversari e poi ha tagliato sull’erba per prendere la corsia dei box per poi andare a vincere la gara.

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