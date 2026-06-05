Moto3 | Adrian Fernandez squalificato per 6 Gran Premi

Leopard Racing 2026 – Adrian Fernandez è stato squalificato dai primi sei Gran Premi della stagione Moto3 2026 perché due dei suoi motori (il #810 e il #811) presentavano sigilli manomessi, violando il regolamento tecnico della FIM.

Il Mondiale Moto3 2026 perde uno dei suoi protagonisti di inizio stagione: Adrian Fernandez è stato squalificato dai primi sei Gran Premi dopo che la FIM ha accertato la manomissione dei sigilli su due dei suoi motori, identificati come #810 e #811.

Le irregolarità sono emerse durante i controlli tecnici successivi ai weekend di gara: i sigilli a filo e gli adesivi di sicurezza non risultavano conformi alle procedure ufficiali, e successive ispezioni del costruttore hanno confermato che entrambi i propulsori erano stati aperti e riassemblati senza autorizzazione, in violazione del regolamento tecnico Moto3.

La decisione del FIM MotoGP Stewards Panel comporta l’annullamento dei risultati ottenuti da Fernandez in Thailandia, Brasile, Stati Uniti, Spagna, Francia e Catalunya, lasciandogli in classifica soltanto i 13 punti conquistati al Mugello. Un colpo durissimo per il pilota e per il team Leopard Racing, che ha già avviato la procedura di appello.

Le verifiche tecniche effettuate dopo i weekend di gara hanno rivelato anomalie significative:

sul motore #810, impiegato in Thailandia, Brasile, Stati Uniti e Spagna, i sigilli non risultavano conformi alle procedure ufficiali;

sul motore #811, usato in Francia e Catalunya, sono stati trovati sia i fili dei sigilli sia gli adesivi di sicurezza manomessi.

Le successive analisi del Direttore Tecnico e del costruttore hanno confermato che entrambi i propulsori erano stati aperti senza autorizzazione, una violazione diretta del regolamento Moto3, che considera ogni sigillo danneggiato come prova di ricostruzione non dichiarata. L’apertura non autorizzata rientra inoltre tra gli atti considerati “fraudolenti” dal regolamento disciplinare.

La decisione comporta l’annullamento dei risultati ottenuti in tutte le sei gare in cui i motori irregolari sono stati utilizzati: Thailandia, Brasile, Stati Uniti, Spagna, Francia e Catalunya.

In classifica, Fernandez perde l’intero bottino accumulato in quei weekend e resta con i soli 13 punti conquistati al Mugello, scivolando dal terzo posto provvisorio a una posizione attorno alla ventesima.

La responsabilità tecnica ricade sul team Leopard Racing, che ha già avviato la procedura di ricorso per contestare la decisione.

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