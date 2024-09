SBK | Gp Aragon Gara 2, Petrucci: “Ritmo impressionante, oggi più veloci di 18 rispetto a ieri”

SBK Aragon Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Aragon in sesta posizione.

Tra sabato e domenica le condizioni so drasticamente cambiate, come sottolineato da Danilo Petrucci. Il ternano ha spiegato che mentre ieri la gara si è svolta in stile “volata ciclistica”, oggi il ritmo è stato molto più rapido e costante, con un impressionante passo di Álvaro Bautista. Ha anche ammesso di aver lottato per tutto il weekend con problemi di grip che hanno compromesso la sua competitività, nonostante numerosi tentativi di modifica alla moto. Deluso per non aver replicato i risultati recenti sul podio, Petrucci ha comunque evidenziato la sua costanza durante la stagione, occupando attualmente la quarta posizione in classifica.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Aragon Superbike 2024

“Ero sempre al limite. La pista è totalmente cambiata, i tempi si sono abbassati tantissimo. Mi girano le scatole ancora per Gara 1. E’ stata una gara di ciclismo in volata a cui però io non ho partecipato. La gara di ieri è stata 18 secondi più lenta di quella di oggi. Era una gara che si poteva vincere. Solo che Andrea Iannone ha giocato molto bene di tattica, ha rallentato per risparmiare le gomme e ha spinto forte nel finale, ma con il soprasso che mi ha fatto, che ci stava, mi ha mandato un po’ fuori. Ma in quel posto lì ho perso un sacco di posizioni. Pesavamo di poter fare le stesse cose oggi, ma in realtà le gare sono state molto veloci e abbiamo spinto tanto. Questo era il nostro potenziale. C’era molto grip e in queste condizioni il posteriore spinge molto sull’anteriore e per tutto il weekend ho avuto questi problemi. Non sono mia riuscito ad essere competitivo come volevo. Abbiamo fatto tante modifiche alla moto, ma non è servito. C’è rammarico per ieri, ma oggi ho spinto per tutti e 28 i giri. Bautista ha fatto un ritmo impressionante. Secondo me hanno girato molto vicino alla MotoGP. E’ stata una gara molto diversa rispetto a quella di ieri. Gara 1 è stata una volata stile ciclismo mentre oggi abbiamo martellato dall’inizio alla fine. Questa posizione era il nostro potenziale. Dispiace perché dopo 3 weekend sempre sul podio qui non ho fatto altrettanto. Se vediamo alla stagione, tolto Misano, da Donington in poi il peggior risultato è stato sesto. Sono quarto in classifica.”

4.2/5 - (8 votes)