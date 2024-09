MotoGP | GP Indonesia Gara, Marini: “Impossibile evitare la caduta”

MotoGP GP Indonesia Repsol Honda – Gara sfortunata quella di Luca Marini al Mandalika International Circuit, durata pochissime centinaia di metri.

Il pilota pesarese della Honda è stato coinvolto in una caduta multipla innescata da Jack Miller e che ha visto coinvolti anche Aleix Espargarò e Alex Marquez.

Una vera delusione, in quanto sulla pista indonesiana la Honda aveva fatto vedere dei progressi. Fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza e sarà regolarmente in pista la settimana prossima a Motegi.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Indonesia Honda Repsol MotoGP 2024

“Non ho potuto vedere bene cosa è successo nel momento della caduta, ma c’erano tre o quattro piloti tutti insieme nel cambio di direzione e c’è stato un contatto da qualche parte e siamo caduti tutti. Impossibile evitarlo, può succedere, è sfortuna. Una gara strana per tutti, peccato che la moto fosse troppo danneggiata perché c’era la possibilità di fare dei buoni punti alla fine. Siamo stati sfortunati ai punti questo fine settimana, ma dobbiamo guardare al lavoro complessivo che abbiamo fatto e anche a quello che ha fatto Zarco perché la nostra moto sta diventando più competitiva.”

Il suo team-mate Joan Mir dopo aver evitato la caduta, è rientrato attardato e alla fine ha perso l’anteriore alla prima curva al 13° giro, finendo a terra.

Dichiarazioni Joan Mir Gara GP Indonesia Honda Repsol MotoGP 2024

“Non possiamo essere contenti del fine settimana con tutta la nostra sfortuna, due cadute su due partenze. Ho potuto vedere che le prestazioni della moto sono migliorate, ma è frustrante che non siamo stati in grado di farlo vedere in pista. Quando guardi Zarco puoi vedere che gli aggiornamenti che Honda ha preparato sono un passo chiaro. Ci siederemo e cercheremo modi per continuare a migliorare di nuovo. Motegi dovrebbe essere un weekend più normale per noi”.

4.7/5 - (44 votes)