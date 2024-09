SBK | Gp Aragon Gara 2, Alex Lowes: “Non è stata la domenica che speravamo”

Superbike Gp Aragon Kawasaki – Alex Lowes non ha preso parte a Gara 2 del Gran Premio di Aragon dopo l’incidente nella Superpole Race.

Alex Lowes ha espresso delusione per la sua prestazione in Gara 2 del Gran Premio di Aragone, sottolineando che la domenica non è andata come sperato. Dopo un warm-up positivo con alcune modifiche alla moto, Lowes era fiducioso e ha iniziato bene la gara Superpole. Tuttavia, un contatto con Toprak lo ha costretto a perdere posizioni, anche se ha mostrato un buon ritmo nel recupero. Purtroppo, spingendo oltre il limite del suo pacchetto, è stato vittima di un incidente all’uscita del T1, che ha avuto un forte impatto sulla sua gamba. Ora, il suo obiettivo è recuperare in vista di Estoril e concludere la stagione nel miglior modo possibile.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Aragon Superbike 2024

“Non è stata la domenica che speravamo. Ero abbastanza soddisfatto della moto nel warm-up questa mattina, dopo aver apportato alcune piccole modifiche. Avremmo dovuto correre con la gomma SC1 più morbida, perché ieri ho sentito che ci mancava un po’ di sterzata. La moto si è comportata benissimo nei primi giri della gara Superpole. Sono partito bene, ma poi Toprak mi ha messo un po’ fuori e ho dovuto fare alcuni sorpassi per tornare indietro. Ero veloce e speravo di avere un buon ritmo. Sfortunatamente, eravamo al limite, forse spingendo oltre il nostro limite probabilmente con il pacchetto questo fine settimana, e mi ha morso all’uscita dal T1. È stato un brutto incidente e ho avuto un impatto notevole sulla gamba. Ora l’obiettivo è recuperare per Estoril e concludere al meglio le ultime due gare della stagione”.

4.5/5 - (2 votes)